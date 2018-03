Atentie! Nu scapam de ger! Codul portocaliu de frig, prelungit pana pe 4 martie

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Meteorologii au emis un avertisment pentru precipitatii mixte si polei, ninsori moderate cantitativ si strat consistent de zapada, dar si intensificari ale vantului. Avertismentul meteo este valabil de astazi, 1 martie, ora 23.00 pana pe 4 martie, ora 10.00. "In intervalul mentionat, temporar vor fi precipitatii in majoritatea regiunilor. Va ninge, dar vor fi si perioade in care se vor semnala precipitatii sub forma de lapovita si ploaie cu depunere de polei, in special in Oltenia, Muntenia, Dobrogea si Banat si pe arii mai restranse in restul teritoriului. Ninsorile vor fi moderate cantitativ, indeosebi in sud-vestul tarii, iar in zona Muntilor Banatului si in cea de vest a Carpatilor Meridionali se va depune strat n ...