Atentie! Nu usca rufele niciodata pe calorifer, in casa! Uite ce boli teribile poti sa faci

Expertii avertizeaza ca uscarea in interior a hainelor spalate poate prezenta riscuri grave de sanatate. Imbracamintea, situata pe un radiator sau calorifer, poate ridica nivelul de umiditate in casa pana la 30%, ceea ce va crea conditii ideale pentru dezvoltarea sporiilor de mucegai. Vezi si: Aceste alimente sunt extrem de periculoase pentru dantura. Evitati sa le consumati "O runda de rufe spalate contin aproape doi litri de apa, care este eliberat in camera. Cei mai multi dintre noi suntem imuni la infectiile care cresc in aceste conditii de umezeala, sau au un organism care poate lupta impotriva infectiei. Cu toate acestea, pacientii cu astm pot avea probleme cu tusea ...