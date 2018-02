Atentie, o noua lege! Ce vor fi obligati producatorii de paine sa faca

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); In circuitul legislativ exista un proiect de act normativ care, odata aprobat, ii va obliga pe furnizori sa treaca pe etichete numele producatorului. Masura ii va viza in special pe distribuitorii de marci private, marii retaileri, care nu erau obligati sa spuna cine produce pentru ei. Un proiect de Lege initiat de Guvern si aprobat de Senat la finele anului trecut ar putea schimba etichetele produselor de panificatie, in special a celor comercializate sub brandurile proprii ale retailerilor. Conform ultimei variante a parlamentarilor ce va intra in plen spre dezbatere,"in structurile de vanzare cu amanuntul se afiseaza obligatoriu denumirea producatorului de paine, denumirea produselor livrate si pretul de vanzare cu aman ...