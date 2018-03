Atentie! Preturile medicamentelor se modifica! Ar putea fi mai mari

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Ministrul Sanatatii, Sorina Pintea, a declarat, marti, ca pretul medicamentelor va fi modificat de la 1 septembrie. Astfel, 5000 de medicamente din mai multe categorii vor avea un nou pret. „Unele preturi s-ar putea sa creasca, altele s-ar putea sa scada, in functie de niste coeficienti de actualizare si cursul valutar, care a crescut. Corectia preturilor este o masura pentru a evita exporturile paralele si alte consecinte care recurg de aici. Am decis sa amanam termenul de 1 aprilie (de la care ar fi trebuit sa se faca o corectie a preturilor la medicamente – n.r.), pentru ca am vazut acele calcule, sunt economist, si nu mi-au sunat bine”, a declarat ministrul sanatatii la Europa FM. CITESTE SI: Ministr ...