Atentie! Produse din carne falsificate, in marile magazine!

Belgia a inchis o mare fabrica de prelucrare a carnii - Veviba, dupa ce autoritatile de supraveghere a pietei din aceasta tara i-a retras autorizatia de functionare. Ca rezultat al acestei actiuni, supermarketurile belgiene au scos de la comercializare produsele din carne fabricate de compania in cauza. In urma analizelor de laborator, autoritatile belgiene au identificat in carnea de vita tocata, o pasta obtinuta din carcasa de vita, lucru interzis de legislatia europeana. Un angajat al companiei Veviba a marturisit la postul public de radio belgian, modul in care s-a realizat reetichetarea produselor din carne de vita in vederea ascunderii faptului ca aceasta este imp ...