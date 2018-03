Atentie! Restrictie de tonaj pe Bucium

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Din cauza caderilor abundente de zapada si a vizibilitatii reduse, incepand cu ora 14:00, pe DN 24, km 174-188 (Panta Bucium, la intrarea in municipiul Iasi), a fost instituita restrictie de tonaj pentru autovehiculele cu masa totala maxima autorizata mai mare de 7,5 tone. Precizam ca echipele DRDP Iasi actioneaza in permanenta in zonele afectate, pentru a asigura desfasurarea traficului rutier in conditii de siguranta. DRDP Iasi sta la dispozitia participantilor la trafic pentru orice informatii despre starea drumurilor nationale din zona Moldovei, prin Dispeceratul sau deschis in regim de permanenta – tel. 0232/213168. Informatii actualizate despre starea vremii si a carosabilului pot fi obtinute si de la Dis ...