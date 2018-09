Atentie! Se poate ajunge la Accident Vascular chiar de la o simpla cearta – 10 lucruri care te tin departe de un AVC

Accident vascular google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Un anevrism este, de fapt, slabirea peretelui arterial care determina dilatarea vasului de sange ce duce la ruperea lui, astfel provocandu-se hemoragia. In general, vasele de sange au legatura cu informatia, cu modul in care stim sa acceptam sau nu o informatie noua, care ne poate schimba viziunea despre viata sau chiar viata intreaga. Aceste informatii circula liber pe langa urechile noastre, fie ca vrem, fie ca nu Traim intr-o epoca a exploziei de nou si se cere o rapida adaptare, de fapt, se cere o capacitate mai mare de asimilare si intelegere a tot ceea ce se intampla in jurul nostru. Unii fac fata, altii au inca acea inertie pe care nu au reusit sa o invinga. Tocmai aceasta inertie, aceasta ...