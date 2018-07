Atentie! Se schimba regimul liberei circulatii a cetatenilor romani in strainatate! Cat timp vor fi valabile pasapoartele

pasapoarte google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Avand in vedere modificarile legislative aduse Legii 248/2005, privind regimul liberei circulatii a cetatenilor romani in strainatate, incepand cu data de 20.07.2018 termenele de valabilitate ale pasapoartelor simple electronice se modifica dupa cum urmeaza: a) 3 ani pentru persoanele care nu au implinit varsta de 12 ani b) 5 ani pentru persoanele cu varsta cuprinsa intre 12 si 18 ani c) 10 ani pentru persoanele care au implinit varsta de 18 ani Totodata, in scopul asigurarii unui serviciu public eficient, eliberarea unui pasaport simplu temporar in termen de cel mult 3 zile lucratoare de la data depunerii cererii, pentru cetatenii romani aflati in situatii speciale, va inaintam precizarile referitoare la ...