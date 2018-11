Atentie soferi! Cod galben de ninsori in Moldova, incepand din aceasta seara

Cod galben de ninsori google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Administratia Nationala de Meteorologie a emis astazi, 18 noiembrie, o avertizare Cod galben de ninsori moderate cantitativ si strat de zapada. Avertizarea este valabila din aceasta seara, incepand cu ora 22, pana maine, 19 noiembrie, la aceeasi ora, zonele vizate fiind Carpatii Meridionali si Orientali, Muntii Banatului, Moldova, estul si sudul Transilvaniei. Potrivit avertizarii, in cursul noptii si pe parcursul zilei de luni, 19 noiembrie, temporar, va ninge in general moderat cantitativ si se va depune strat de zapada local mai consistent. Vor fi intervale de timp in care vantul va avea intensificari cu rafale ce vor atinge in medie 45-55 km/h, in special in sudul Moldovei (judetele Gal ...