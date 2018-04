Atentie, soferi! Evitati aceasta strada! Va fi inchisa circulatiei

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); In urma finalizarii lucrarilor de reabilitare a retelei de apa fierbinte - magistrala 2, DN 300 mm, care alimenteaza cu energie termica Gradinita nr. 4, Liceul Economic Tehnologic „Virgil Madgearu” si Comisariatul Militar, Veolia Energie Iasi va aduce amplasamentul la forma initiala. In acest scop, in zilele de vineri, 20 aprilie, si sambata, 21 aprilie, intre orele 8.00 si 17.00, functie de conditiile meteorologice, echipele Citadin SA vor face lucrari de reparatii pe str. Arh. G. M. Cantacuzino, pe sectorul cuprins intre str. Col. Langa si str. Iordache Lozonschi. In zilele si intervalele orare mentionate, str. Arh. G. M. Cantacuzino va fi inchisa. Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe ...