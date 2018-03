Atentie soferi! Iata cele mai aglomerate zone din Iasi

Aglomeratie trafic masini google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Circulatia rutiera in Iasi se desfasoara cu dificultate in mai mule locatii. In aceasta dimineata, Centrul de Management al Traficului informeaza despre situatia, in timp real, a traficului din Iasi. Dupa cum urmeaza, cele mai dificile zone de parcurs sunt: TRAFIC AGLOMERAT Str.Cerna sens de mers spre B-dul.Alexandru cel Bun 07.03.2018 07:17 - ... TRAFIC AGLOMERAT B-dul.Poitiers sens de mers spre sos.Bucium,b-dul. Socola,Podu Ros 07.03.2018 07:37 - ... TRAFIC AGLOMERAT Str.Anastasie Panu ,Elena Doamna sens de mers spre b-dul. Independentii 07.03.2018 07:29 - ... Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de . Avem si Instagram. ...