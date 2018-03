Atentie soferi! Iata unde sunt prezente avarii ale semafoarelor din Iasi!

Iasi google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Circulatia rutiera in Iasi se desfasoara cu dificultate in mai mule locatii. In aceasta seara, Centrul de Management al Traficului informeaza despre situatia, in timp real, a traficului din Iasi. Dupa cum urmeaza, zonele vizate sunt: Primaria Municipiului Iasi, prin Centrul de Management al Traficului va informeaza: AVARIE FURNIZOR ENERGIE ELECTRICA Semafor nefunctional in intersectia str. Canta cu stradela Canta Primaria Municipiului Iasi, prin Centrul de Management al Traficului va informeaza: AVARIE FURNIZOR ENERGIE ELECTRICA Semafoare nefunctionale in intersectiile Bd. Alexandru cel Bun cu str. Basarabi, str. Strapungere Silvestru cu sos. Moara de ...