Atentie, soferi! In aceasta zona se ridica masinile! Curatenia de primavara continua - FOTO

Primaria Iasi impreuna cu Serviciile Publice si Salubris continua curatenia de primavara. Dintre activitatile zilei de vineri se numara, spalat cu spuma pasajul Mihai Eminescu, de la Fundatie si Incarcare si transport resturi vegetale din punctele gospodaresti. In aceasta dimineata, Servicii Publice SA au ajuns pe strada Bucium, acolo unde angajatii primariei spala trotuarele, drumul, dar si curata zona de gunoaie. In alta ordine de idei, soferii care au masinile parcate in aceasta zona, sunt sfatuiti sa isi mute autoturismele, asta pana cand se termina programul de curatare. Pentru a facilita curatenia stradala s-a trecut la ridicarea masinil ...