Atentie soferi! Noi modificari la efectuarea ITP-ului! Ce trebuie sa stii

verificare itp google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Firmele care au linii de inspectie ITP sunt obligate sa asigure, prin intermediul unui sistem video, inregistrarea activitatii. In mai putin de trei saptamani intra in vigoare unele modificari legislative in domeniul auto. Practic, se vor schimba o parte din regulile referitoare la inspectia tehnica periodica (ITP) si se modifica partial modul de transmitere a dreptului de proprietate asupra autoturismului. Concret, din data de 20 mai 2018, la efectuarea ITP, soferii care au la masina parbrizul putin crapat sau alte defectiuni minore care nu pun in pericol siguranta rutiera vor putea trece fara probleme inspectia tehnica. Astfel, dupa noile reguli, deficientele tehnice sunt grupate in trei mari categor ...