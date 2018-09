Atentie, soferi! O noua taxa auto va intra in vigoare! Cati bani trebuie sa scoateti din buzunar

Taxa auto google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Ministrul Mediului a anuntat joi ca o noua taxa auto va intra in vigoare de la 1 ianuarie - 31 martie 2019. Este o taxa pe norma de poluare, insa se vor lua in calcul capacitatea cilindrica, dar si alte componente ale masinilor. „Eu mi-am pus termen si stiti ca, atunci cand imi pun termen, mi-am luat angajamentul o si fac, ca undeva, pana la sfarsitul anului, sa gasim forma finala ca la inceputul anului viitor sa stim exact ceea ce avem de facut, cum gandim proiectele de mediu. Sa intre in vigoare de la 1 ianuarie, sau poate ca perioada de tranzitie 31 martie, ca lumea sa se acomodeze pentru ca asa este normal”, a afirmat Gavrilescu, intr-o emisiune tv. Razie in traficul iesean. Mai multi sofer ...