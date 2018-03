Atentie, soferi! Se inchide circulatia rutiera pe Bucium

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Circulatia pe DN 24, intre Schitu Duca si Iasi se inchide temporar. DRDP Iasi anunta inchiderea temporara a circulatiei in intervalul orar estimat 12:30–15:00, pe DN 24 (km 188-151), mun. Iasi - limita judet, pentru transvazare kerosen din cisterna rasturnata pe DN 24 km 174, pe raza comunei Schitu Duca. In acest sens, au fost stabilite ca rute ocolitoare DN 28 (km 80-141) mun. Iasi - Raducaneni - Albita, DN 24B Albita - Husi - Crasna, DN 24 Crasna - Vaslui, DJ 248 mun. Iasi - Negresti sau DN 15D Buhaiesti - Vaslui. Masura este necesara pentru transvazarea combustibilului intr-o alta autocisterna de mare tonaj, dupa care va urma tractarea autovehiculului rasturnat, in scopul repunerii acestuia pe carosabil. In acest sens, ...