Atentie soferi! Trafic blocat in Tg. Cucu, dupa ce mai multe linii de tensiune au cazut - FOTO

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Traficul tramvaielor din Tg. Cucu este blocat! Din cauza unei linii de tensiune cazute, mai multe tramvaie au ramas blocate. Traficul in zona este foarte aglomerat. La fata locului s-a deplasat o echipa tehnica CTP pentru a rezolva problema. CITESTE SI: Circulatie INGREUNATA in Iasi din cauza celor cativa centimetri de zapada cazuta - FOTO Din cate se pare, Primaria a fost luata prin surprindere din nou de zapada cazuta in Iasi. In timp ce primarul sta si da declaratii sforaitoare la Bucuresti, traficul in Iasi este paralizat, in fiecare intersectie formandu-se cozi de cel putin 20 de autoturisme. Cei cativa centimetri de zapada le-au creat mari dificultati autoritatilor responsabile d ...