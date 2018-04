Atentie! Toti soferii sunt obligati sa aiba asta in masina! Politia a inceput sa imparta amenzi

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); O noua prevedere legislativa le impune soferilor romani sa aiba intotdeauna la ei o fisa. Aceasta fisa se mai numeste si “cartea de salvare a autoturismului”. De retinut este ca trebuie sa fie obligatoriu printata color si in format A4.“Cartea de salvare a autoturismului” este necesara fortelor speciale daca intervin in cazul unui accident rutier. Legea a intrat in vigoare, iar amenda incepe cu 1000 lei. Ce contine fisa obligatorie a masinii Fisa obligatorie a masinii sau “cartea de salvare a autoturismului” este o schita care prezinta concis mecanismul in detaliu al masinii, localizare airbag-urilor, conductele de combustibil si tot ceea ce nu se observa la prima vedere.Fiecare autoturism ...