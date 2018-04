Atentie! Toti soferii sunt vizati! Vei ramane fara numerele de inmatriculare

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Lovitura pentru toti soferii! In luna mai se va aplica aceasta masura care ii vizeaza pe toti conducatorii auto din Romania. Anuntul a fost facut chiar de catre Ministerul Afacerilor Interne. Incepand cu data de 20 mai a.c., soferii care vor fi prinsi in trafic de politisti la volanul masinilor cu Inspectia Tehnica Periodica expirata vor ramane fara talon si fara placutele cu numerele de inmatriculare si vor fi amendati, fara drept de circulatie. CITESTE SI :Adio cocalari in trafic: 2500 de lei amenda pentru aruncarea gunoiului pe geam Astfel, ei isi vor putea lua masina de acolo doar pe platforma sau impinsa. „ATENTIE! #Share sa afle toti soferii! Verificati-va valabilitatea ITP a masinii! Din 20.05.2018, daca s ...