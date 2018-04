ATENTIE! Toti soferii trebuie sa faca acest lucru inainte sa plece in vacanta de 1 Mai

soferi google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) a anuntat joi ca recomanda soferilor sa plateasca taxa de pod inainte de plecarea in calatorie, pentru a evita aglomeratia la podul de la Fetesti, in perioada minivacantei de 1 Mai. ”Pentru a se evita crearea unor ambuteiaje in zona statiei de taxare de la Fetesti in perioada minivacantei de 1 Mai, CNAIR recomanda utilizatorilor achitarea peajului inainte de plecarea in calatorie”, se arata in comunicat. Peajul (taxa de pod) poate fi achitat pe portalul CNAIR, erovinieta.ro, si prin intermediul aplicatiei eTarife (destinata telefoanelor mobile). Taxa de pod poate fi achitat la distribuitorii autorizati si prin SMS , la numarul 7 ...