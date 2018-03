Atentie! Vreme extrema in toata tara

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Meteorologii au emis, luni dimineata, o noua informare de precipitatii, mai ales sub forma de lapovita si ninsoare, polei si vreme deosebit de rece in toata tara. Informarea meteo este valabila pana marti, la ora 21.00. Potrivit Administratiei Nationale de Meteorologie (ANM), temporar vor fi precipitatii, mai ales sub forma lapovita si ninsoare, care se vor extinde treptat dinspre sud-vestul tarii. In jumatatea de sud a tarii si la munte acestea vor fi in general moderate cantitativ. De asemenea, se va semnala polei sau ghetus, in special in sudul tarii, iar vantul va avea unele intensificari. Vremea se va mentine deosebit de rece, mai ales in regiunile extracarpatice. Informarea emisa de meteorologi luni dimineata va fi valabil ...