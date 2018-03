Atentionare de calatorie in Bulgaria. Masuri de restrictionare a circulatiei rutiere cu ocazia Zilei Nationale

Ministerul Afacerilor Externe informează cetățenii români care se află, tranzitează sau doresc să călătorească în Republica Bulgaria că, pentru data de 03 Martie 2018, cu ocazia Zilei Naționale, pasul Șipka va fi închis circulației rutiere, pe segmentul drumului european E-85 (corespondent drumului național I-5) Gabrovo – Șipka – Kazanlâk. Ca în fiecare an, circulația rutieră va fi redirecționată pe drumul național II-55 prin pasul Republika, pe itinerariul: Ruse - Veliko Târnovo – Debeleț – Pasul Republika – Gurkovo – Kazanlâk și în sens invers.În conformitate cu legislația bulgară, pe perioada sărbătorilor oficiale, circulația autovehiculelor cu masă mai mare de 12 t va fi oprită în ultima zi de lucru de dinaintea sărbătorilor (02 martie martie), în intervalul orar 16:00 – 20:00 și în ultima zi de sărbătoare (05 martie 2018), în intervalul orar 14:00 – 20:00, pe următoarele sectoare de drum:• Autostrăzile (Trakia, Hemus, Struma, Marița, Cerno More și Lyulin);• Drumul național I-1 – satul Rebărkovo – Botevgrad, cu redirecționarea circulației rutiere pe drumul național II-16 Rebărkovo – Svoge – Sofia;• Drumul național I-1 – Blagoevgrad – PCTF Kulata;• Drumul național I-4 – nodul de comunicare rutieră ”Koritna” – Veliko Târnovo - Șumen;• Drumul național I-5 - Ruse – Veliko Târnovo;• Drumul național I-8 - PCTF Kalotina – Sofia;• Drumul național I-9 - Varna –Burgas;• Drumul național II-18 – Centura Sofiei;• Drumul național II-99 - Burgas –Țarevo.Măsura de oprire a circulației rutiere a autovehiculelor cu masă mai mare de 12 t, menționată mai sus, NU se aplică autovehiculelor care transportă materiale periculoase (ADR), animale vii, produse alimentare perisabile sau încărcături supuse unui anumit regim de temperatură pe timpul transportului.Toți cei interesați, persoane fizice și firme de transport, pot obține informații despre starea vremii de pe site-ul www.weather.bg , informații despre starea actuală a drumurilor de pe aplicația gratuită LIMA (n.a.- deocamdată doar în limba bulgară) www.lima.api.bg , de pe pagina de internet a Agenției ”Infrastructura Rutieră” – www.api.bg și non-stop de la numărul de telefon 070013020.În cadrul Agenției menționate funcționează pe parcursul întregului an, în regim non-stop, Centrul Situațional, care colectează și sintetizează datele privind situația drumurilor republicane/publice.Cetățenii români pot solicita asistenţă consulară la numerele de telefon ale Ambasadei României la Sofia: +35929712858 şi +35929733510, apelurile fiind redirecționate către Centrul de Contact și Suport al Cetăţenilor Români din Străinătate (CCSCRS) şi preluate de către operatorii Call Center în regim de permanență. De asemenea, cetăţenii români care se confruntă cu o situaţie dificilă, specială, cu caracter de urgenţă au la dispoziţie telefonul de permanență al misiunii diplomatice a României în Republica Bulgaria: +359879440758.Ministerul Afacerilor Externe recomandă consultarea paginilor de Internet http://sofia.mae.ro și www.mae.ro și reamintește faptul că cetățenii români care călătoresc în străinătate au la dispoziție aplicația “Călătorește în siguranță” (http://www.mae.ro/app_cs) care oferă informații și sfaturi de călătorie.