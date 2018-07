Atentionare meteo! Cod galben de ploi torentiale in peste jumatate de tara

atentionare meteo cod galben de ploi torentiale google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Administratia Nationala de Meteorologie a emis, sambata, o noua avertizare de cod galben de ploi torentiale si instabilitate atmosferica pentru peste jumatate de tara, valabil pana la ora 21.00. Cantitatile de apa vor depasi 20...25 l/mp si pe arii restranse 50...70 l/mp. In intervalul mentionat, in Moldova, sudul si estul Transilvaniei, local in Dobrogea si Muntenia, precum si in zonele de munte, vor fi intervale de timp cu instabilitate atmosferica accentuata, care se va manifesta prin averse ce vor avea si caracter torential, frecvente descarcari electrice, intensificari ale vantului si izolat grindina. Astfel de fenomene se vor semnala si in restul tarii, dar pe a ...