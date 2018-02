Atentionare meteo: coduri galben si portocaliu de ger in toata tara si ninsori viscolite in sud

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Administratia Nationala de Meteorologie a emis o avertizare meteo cod galben si cod portocaliu de ger cumplit pentru intreaga tara. Frigul naprasnic va pune stapanire pe toate regiunile timp de patru zile. Meteorologii au emis avertizarea cod galben de ger, valabila de la 25 februarie, ora 03.00, pana la 1 martie, ora 10.00. Valul de frig va cuprinde treptat toata tara si va fi in intensificare, astfel ca se vor inregistra temperaturi cu peste 10-15 grade mai coborate decat valorile normale pentru aceasta perioada din an. Temperaturile maxime vor fi negative in toate regiunile si va fi ger dimineata si noaptea, la inceput cu precadere in jumatatea de nord, apoi si in restul teritoriului, iar intensificarile temporare ale vantul ...