Aterizare de urgenta dupa ce un pasager a flatulat fara incetare

Pilotul unui avion care zbura intre Dubai si Aeroportul Schiphol din Amsterdam a fost nevoit sa aterizeze de urgenta in urma unui conflict izbucnit la bordul aeronavei dupa ce unul dintre pasageri ar fi refuzat sa inceteze sa flatuleze, scrie Fox News. Doi olandezi care stateau langa pasagerul care suferea de flatulenta l-ar fi rugat pe acesta sa inceteze, insa el a refuzat, relateaza Agerpres. In urma plangerilor formulate de cei doi pasageri, insotitorii de zbor din avionul apartinand companiei Transavia Airlines nu ar fi intervenit, ceea ce a dus la o bataie intre barbati. In ciuda avertizarilor pilotului, altercatia a continuat, iar avionul a fost indreptat catre aeroportul din Viena unde a aterizat de urgenta. Un echipaj ...