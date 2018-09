Aterizare de urgenta pe Otopeni, din cauza unui pasager roman suspectat cu febra tifoida

Aterizare de urgenta Otopeni google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); O aeronava cu 290 de pasageri a executat aterizare de urgenta pe aeroportul Otopeni. Din primele informatii, un cetatean roman aflat la bordul avionului este suspect de febra tifoida. Este vorba despre zborul TK1045, avionul fiind un A330-300, apartinand Turkish Airlines, informeaza Aeronews. Autoritatile au declansat carantina in avion si in zona de aterizare. Potrivit primelor informatii, pasagerul ar fi fost in Guinea, acolo ar fi fost bolnav si s-a tratat ulterior. Totusi, i s-a dat voie sa circule cu avionul. Avionul a fost izolat pe pista, persoana scoasa din avion, la fel si ceilalti pasageri. Pacientul va fi dus cu ambulanta la spitalul Victor Babes. Fiind tratat in trecut de b ...