Athenee Palace da peste cap anunțul lui Dragnea: Cei patru straini „asasini”nu figureaza in evidențe

Athenee Palace a reactionat, miercuri seara, dupa ce Liviu Dragnea a declarat ca patru straini care au incercat sa il asasineze, anul trecut, au fost cazati la acest hotel. Unitatea hoteliera a postat pe pagina sa de Facebook un mesaj in care afirma ca nu are nicio evidenta despre sederea persoanelor la care a facut […] Articolul Athenee Palace dă peste cap anunțul lui Dragnea: Cei patru străini „asasini”nu figurează în evidențe apare prima dată în AM Press.