Atmosfera de sarbatoare cu cantec si dans de Ziua Nationala a Greciei

Ziua Națională a Greciei este marcată, în această seară, pe scena Casei de Cultură a Sindicatelor printr-un spectacol special cu muzică și dans.Invitat special al evenimentului este apreciatul solist Ionuț Galani.Revoluția greacă sau Războiul de independență al Greciei (1821-1829), cum este cunoscut oficial, a fost declanșat de revoluționarii greci care au beneficiat într-o etapă mai târzie a ostilităților de sprijinul unor puteri europene.Declanșarea revoluției antiotomane a fost proclamată pe 25 martie 1821 la mănăstirea Agia Lavra de către arhiepiscopul de Patras, Germanos. Lozinca „Libertate sau moarte” a devenit simbolul revoluției, iar data de 25 martie a fost stabilită ca aniversare oficială a revoluției și este sărbătorită ca Ziua Națională a Greciei.Ca în fiecare an, cu ocazia zilei de 25 martie, Ziua Națională a Greciei, Comunitatea Elenă „Elpis” Constanța oferă constănțenilor un spectacol-eveniment, ce are loc pe scena Casei de Cultură a Sindicatelor din Constanța.: Întâlnirea s-a deschis cu intonarea imnului de stat al Greciei și imnul României.Președintele Comunității Elene din România, deputatul Dragoș Zisopol, le-a mulțumit tuturor celor prezenți în sala Casei de Cultură, menționând că acesta este "un an sfânt", amintind de anul Centenar 2018.Acest lucru a fost reiterat și de președintele Comunității Elene Elpis Constanța.