ATMOSPHERE: Super party in aer liber, in Parcul Bucov! DJ celebri vor mixa toata noaptea in fata a peste 2.000 de oameni!

Seara de 7 septembrie este rezervata distractiei in aer liber, in Parcul Bucov! Herodot, Suciu, Gescu, Tripolar, Claude si Metafore vor incinge atmosfera intr-unul dintre cele mai mari evenimente de gen din Prahova. Celebrii DJ vor mixa in fata a peste 2000 de persoane, care si-au anuntat deja participarea.”Atmosphere Fade to Sunrise” marcheaza un show […]

The post ATMOSPHERE: Super party în aer liber, în Parcul Bucov! DJ celebri vor mixa toată noaptea în faţa a peste 2.000 de oameni! appeared first on Cancan.ro.