Au aparut primele imagini. Ce se vede cand treci prin scannerul de la aeroport. Detaliile intime nu pot fi ascunse

Aceste dispozitive pot fi gasite pe majoritatea aeroporturilor americane si in cateva noduri importante din lume dar, in cativa ani, prezenta lor va fi un lucru obisnuit peste tot in lume.



Cercetatorii au sustinut ca radiatia emisa este daunatoare iar, acum, alte persoane sustin ca acestea incalca intimitatea, deoarece pot vedea prin hainele oamenilor. Potrivit RTV, fotografiile ar trebui sterse imediat, dar s-a descoperit ca agentii TSA din SUA au pastrat unele dintre fotografii.



Iata cum arata corpul unei femei scanate. In stanga e versiunea in negativ, asa cum e afisata pe ecranele controlorilor, iar in dreapta e versiunea prelucrata, in care au fost inversate culorile.

Ultimele cuvinte ale pilotului avionului Saratov Airlines, prabusit la doar 6 minute de la decolare

Autoritatile ruse au reusit sa recupereze una dintre cutiile negre ale avionului companiei Saratov Airlines, care s-a prabusit la scurt timp dupa ce a decolat de pe aeroportul Domodedevo, din Moscova. In accidentul aviatic si-au pierdut viata 71 de persoane, iar anchetatorii incearca sa afle cum a fost posibil ca aeronava, un Antonov An-148-100B, sa se prabuseasca la doar 6 minute de la decolare, scrie RBC.

Conversatia dintre pilotul si copilotul avionului arata ca cei doi au incercat sa redreseze avionul, cu putin timp inainte de incident. Pilotul Valery Gubanov i-a spus copilotului sau sa mareasca altitudinea, in loc sa coboare aeronava. „Inteleg ca ai vrut sa...dar uite ca te duci in jos”, este auzit spunand Gubanov. „De ce te duci in jos? Unde te duci? Ia altitudine! Altitudine! Altitudine! Sus!”, continua el.

Inregistrarea se opreste imediat ce pilotul isi da seama ca avionul se va prabusi. Ultimele cuvinte ale pilotului inregistrate de cutia neagra sunt: „That's it, we're fuc*ed” („Asta este, am dat de naiba!”).

Luna trecuta, anchetatorii au declarat ca pilotii ar fi uitat sa porneasca sistemul de incalzire a echipamentului de degivrare, ceea ce a dus la afisarea unor erori privind altitudinea si viteza de deplasare a aeronavei. Confuzi din cauza datelor afisate la bordul avionului, pilotii nu au reusit sa mai controleze aeronava, care s-a prabusit.

