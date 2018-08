Au aparut si primele imagini cu mireasa de la nunta lui Dragnea Jr.

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Au aparut si primele imagini cu mireasa in ziua in care Valentin Dragnea, fiul lui lui Liviu Dragnea se va casatori la palatul Snagov. Fotografia data publicitatii arata pe mireasa, Gina Alexandra Tatulescu altaturi de mama sora sa. Machiajul ales al miresei a fost unul de zi, simplu asa cum este potrivit pentru casatoria de la biserica, urmand ca acest lucru sa se schimbe pentru petrecerea de la palatul Snagov. Dar de nunta, minim 1000 de euro La petrecere sunt asteptati peste 700 de invitati si se vorbeste ca nu va exista dar sub 1000 de euro meniul fiind unul exclusivist. Printre felurile de mancare ce vor fi servite se gasesc traditionalele sarmale dar si somonul. La petrecere va canta Marcel Pavel ...