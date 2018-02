Au dat lovitura! Nici la CAZINOU nu ar putea castiga atat in cateva zile! In scurt timp, toti iesenii vor ajunge la usa acestor AFACERISTI! FOTO

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); • Afacerile lor sunt un real succes de mai multi ani • Oricine ar putea sa investeasca intr-o astfel de afacere • Profiturile sunt frumusele, mai ales in luna martie, cand clientii se inghesuie sa cumpere cele mai bune produse Una dintre afacerile care iau avant in ultimii ani in Iasi este cea cu flori. Daca unii florari vand direct din depozite, altii stau intr-un spatiu amenajat pe marginea trotuarului si atrag clientii cu fel de fel de minunatii inmiresmate. Mai sunt si producatorii care au solarii pe cativa metri patrati si produc mii de ghivece cu flori. Indiferent ce aleg sa vanda, florarii nu se plang de lipsa clientilor, mai ales in aceasta perioada, cand vand milioane de flori si isi asigura veniturile ...