Au decis sa boicoteze simularea examenului de evaluare nationala

În urmă cu puțin timp, Federaţia Sindicatelor Libere din Învăţământ a făcut public rezultatul consultărilor cu membrii de sindicat în vederea declanşării protestelor și s-a decis boicotarea examenului de evaluare națională. Iată comunicatul FSLI.„Cadrele didactice, membre de sindicat din 1.100 de unităţi de învăţământ, au optat să boicoteze simularea examenului de evaluare naţională, care are loc în perioada 5-7 martie. Angajaţii din educaţie au recurs la această formă de protest din cauza nemulţumirilor majore şi a lipsei de răspuns din partea Guvernului, dar şi a liderilor celor două camere din Parlamentul României, la solicitările federației noastre.Membrii de sindicat din 1.100 de unităţi de învăţământ, din 28 de judeţe și din Municipiul București, au decis să nu participe la simularea examenului de evaluare naţională care se desfăşoară în perioada 5-7 martie 2018.Conducerea executivă a Federaţiei Sindicatelor Libere din Învăţământ, membrii Biroului Operativ, precum şi cei ai Colegiului Naţional al Liderilor susţin demersul colegilor noştri şi îi asigurăm de tot sprijinul pentru perioada următoare. De asemenea, precizăm faptul că Federaţia Naţională a Asociaţiilor de Părinţi este alături de FSLI în acest demers. Nu în ultimul rând trebuie spus că protestul nostru nu îşi propune să atingă interesele elevilor.Solicitările membrilor noștri de sindicat, care au fost transmise Guvernului României şi conducerii celor două camere ale Parlamentului României sunt:1. Soluționarea problemei privind reîncadrarea personalului didactic după intrarea în vigoare a Legii – cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice;2. Majorarea salarială de la data de 1 martie 2018 să nu fie condiționată de comasări de unități de învățământ, disponibilizări de personal și de tăieri ale unor drepturi salariale legale;3. Creşterea costului standard per elev/preşcolar pentru cheltuielile materiale, astfel încât părinţii să nu mai fie nevoiţi să aducă bani de acasă pentru dotarea claselor;4. Rezolvarea modului de calcul al sporurilor și indemnizațiilor care li se cuvin salariaților din sistemul educațional;5. Rediscutarea grilei de salarizare pentru personalul didactic, având în vedere că această categorie socio – profesională are coeficienți de ierarhizare situați în pătrimea inferioară;6. Modificarea Regulamentului – cadru privind stabilirea locurilor de muncă, a categoriilor de personal, mărimea concretă a sporurilor pentru condiţii de muncă, precum și condițiile de acordare a acestora pentru personalul din familia ocupațională „ÎNVĂȚĂMÂNT”, aprobat prin H.G. nr. 34/2018, care, prin conținutul său, discriminează personalul nedidactic din învățământ, căruia nu i se aplică;7. Acordarea dreptului personalului didactic de a fi pensionat, la cerere, cu 3 ani înainte de împlinirea vârstei standard de pensionare, fără diminuarea cuantumului pensiei.În urma consultărilor, membrii de sindicat au cerut şi boicotarea simulării examenului naţional de bacalaureat, din perioada 19-22 martie 2018. Conducerea Federației Sindicatelor Libere din Învățământ:Colegiul Naţional al Liderilor,Biroul Operativ şi conducerea executivă consideră că este nevoie de unitate, de implicarea tuturor salariaților din învățământul preuniversitar de stat, indiferent de apartenența sindicală, pentru a reuși în demersurile noastre!”.