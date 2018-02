Au facut miliarde de dolari peste noapte din Bitcoin si alte monede virtuale

Bitcoin google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Piata monedelor virtuale e una dintre putinele unde se pot face averi peste noapte. Criptomonedele au intrat in atentia tuturor dupa ce cotatiile lor a au crescut la niveluri impresionante, culminand cu o valoare de 17.900 de dolari pentru un bitcoin in 15 decembrie 2017, moneda reprezentativa pe aceasta piata. Desi valoarea unui bitcoin a scazut in mai putin de doua luni pana la 6.200 de dolari, nivel inregistrat in data de 5 februarie 2018, piata criptomonedelor a generat averi impresionante pentru un numar foarte mare de persoane. In acest context, Forbes a publicat un top al celor mai mari averi facute din tranzactionarea monedelor virtuale, prezentand estimarea in dolari a portofoliilor detinute de ac ...