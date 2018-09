Au fost finalizate lucrarile de intretinere pe drumul județean 109C Camarașu (DN 16) – Hodaie - Geaca

DSCN1615

Consiliul Județean Cluj a finalizat lucrările de întreținere executate pe drumul județean 109C Cămăraşu (DN 16) – Hodaie – Geaca.

Acestea au vizat un sector de drum în lungime de peste 9 kilometri, de la kilometrul 39+200 (DN 16 – Cămăraşu), până la kilometrul 30+000 (Geaca), şi au constat în frezarea porţiunilor deteriorate din calea de rulare, plombări cu beton asfaltic și burdușiri.

„Alături de îmbunătățirea condițiilor de circulație pe acest drum județean, lucrările recent finalizate contribuie la crearea de noi oportunități de dezvoltare economică a zonei, cunoscută în special pentru rețeaua de lacuri de pescuit de agrement, dar nu numai”, a declarat președintele Consiliului Județean Cluj, Alin Tișe.

Anterior, în cursul acestui an, pe mai multe sectoare situate pe acest drum judeţean care are o lungime de aproape 38 de kilometri, au fost executate o serie de lucrări de întreținere ce au constat în aşternere de covor asfaltic, plombări cu emulsie bituminoasă prin stropiri succesive, plombări cu beton asfaltic, burduşiri, aducerea la profil a acostamentelor, completarea acostamentelor, desfundarea şi curăţarea podeţelor, şanţurilor şi rigolelor, curăţarea albiilor de sub poduri şi reparaţii la trotuare cu asfalt turnat.

