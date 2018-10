Au fost prieteni mai bine de 60 de ani, insa abia acum au aflat ce ii leaga cu adevarat

Alan Robinson and Walter Macfarlane google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Alan Robinson si Walter Macfarlane sunt prieteni de aproape 60 de ani. Amandoi s-au nascut in Hawaii, la 15 luni diferenta, iar in clasa a sasea s-au cunoscut si au devenit prieteni. Au fost unul alaturi de celalalt toata viata, au ramas amici si dupa ce au terminat scoala, au jucat fotbal impreuna si au devenit tot mai apropiati, o prietenie stransa legandu-i chiar si acum, dupa ce s-au pensionat. Nu au avut doar pasiuni comune, dar si povesti de viata aproape identice. Walter nu si-a cunoscut mama, iar Alan a aflat, chiar din copilarie, ca a fost adoptat. Recent, cei doi au fost animati de gandul de a-si descoperi adevarata familie. Niciunul nu stia de eforturile depuse de celala ...