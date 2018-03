Au fost pusi sa puna catelul in locul destinat bagajelor, in avion, timp de 3 ore. Ce s-a intamplat cu animalul

Bulldog francez google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Stapanii lui Papacito, un pui de Bulldog Francez, au fost pusi de catre echipajul de zbor al avionului in care se aflau, sa plaseze cainele in compartimentul pentru bagaje. Rezultatul a fost extrem de trist. Papacito si-a pierdut viata dupa ce a stat aproximativ 3 ore inchis in sectiunea destinata bagajelor, de deasupra scaunelor din avion. Inchis intr-o geanta pentru transport animale, puiul de caine a fost pus acolo in incercarea de a-l tine departe de ,"ochii lumii", a povestit o pasagera din acelasi avion: ",Insotitorii de zbor au considerat ca saracul animal sta mai bine inghesuit acolo, sus, timp de 3 ore, fara aer si apa. Au insistat atat de mult ca puiul va fi in sigura ...