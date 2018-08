Au in propria curte o afacere care le produce MILIOANE de lei saptamanal. Cu munca si mjulte sacrificii, o familie din Arad a ajuns sa faca performanta! BRAVO LOR, au aratat ca se poate. Si mai uluitor este ca au invatat totul de pe internet

O familie de localnici din Paulis, Arad, a reusit sa puna pe picioare o super-afacere doar cu cateva sfaturi de pe Internet si cu o idee fara concurenta in zona. Doina si Ioan Ciuban cultiva si vand mirodenii precum salvie, rosmarin, busuioc, coriandru, echinaceea, oregano, iar indeletnicirea le aduce venituri frumoase.

Cei doi aveau pana nu demult cu totul alte job-uri. Barbatul muncea in constructii, iar Doina avea acasa deschis un salon de coafura

„In timpul liber lucram gradina casei pentru a ne produce legume pentru noi, iar surplusul il vindeam la vecini sau la clientii din coafura. Am hotarit sa ne facem un solar mai mare si eu fiind acasa sa ma ocup si de agricultura pentru a ne suplimenta veniturile. Pe langa solar am mai luat in arenda doua hectare de teren agricol la 5 kilometri de casa unde am incercat sa punem varza, ardei, porumb.

Caram apa cu butoaie in masina Dacia si udam cu canita la fir. Dupa trei ani in care nu am castigat nimic am cheltuit tot ce mai faceam in coafura si sotul in constructii, am acumulat datori si la prieteni. Cu timpul, am renuntat si am luat in arenda o gradina langa casa si am pus doar legume. Suprafata pe care o lucram este de aproximativ 25 de ari”, spune Doina Ciuban, pentru Adevarul.ro.

Cei doi declara ca primele vanzari le-au facut catre apropiati, vecini si magazinele din zona. Ce-i diferentiaza de ceilalti este faptul ca pe fiecare dintre produsele lor poti vedea de unde sunt, cand au fost recoltate si un numar de telefon pentru”sesizari”

In cei cinci ani de legumicultura, cei doi soti au studiat pe internet, mai ales iarna cand nu aveau de lucru in gradina, cum se lucreaza in alte tari. Au citit despre tehnologie, seminte, tratamente, comert civilizat. Tot ce credeau ca le va fi de ajutor. S-au documentat la ce folosesc mirodenile, ce soiuri se pot cultiva la noi, iar acum au in gradina, salvie verde si rosie, busuioc verde si rosu, rosmarin ,tarhon, coriandru, fenicul, anason, menta, roinita, oregan, maioran, lavanda, cimbru, sofranel, isop, informeaza Adevarul.ro.

„Volumul de munca a crescut si nu gasim oameni care sa vina pe bani la lucru, asa ca am renuntat amandoi, eu la coafura si sotul la constructii si facem treaba doar noi. Cate 8 -10 ore pe zi in sezon, iar iarna avem doar doua luni de pauza in care pregatim terenul, solarul si semintele pentru noul an. De la piata ne ramane marfa nevanduta, iar eu cum urmaresc postul TV Paprika am vazut ca se folosesc foarte mult la mancare mirodenii proaspete si uscate. Atunci am incercat prima data sa usuc ceapa verde si usturoi verde pe calorifer. A durat ceva dar au iesit super, asa ca am continuat cu marar, patrunjel, ardei iute, busuioc, ce am mai gasit in gradina, in noiembrie. Am cumparat borcanele si am pus etichete. Le-am aratat la cativa clienti si pe internet. Toate s-au cumparat rapid, comenzile au inceput sa curga, iar eu nu aveam marfa suficienta asa ca am facut o reorganizare a gradinii in primavara”, marturiseste Doina.

