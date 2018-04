Au incasat ILEGAL 6,8 milioane lei: Schema prin care compania Veolia a pacalit autoritatile si statul este de-a dreptul revoltatoare - FOTO

Ei sunt oamenii din cauza carora platim inutil facturi uriase la Veolia Antoine Frerot CEO Veolia Laurent Obadia manager comunicare Veolia Alexandru Teleru director Veolia Iasi Zoltan Szigeti si Bogdan Nicola google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); • Veolia Energie Iasi a incasat in mod necuvenit o suma de 6,8 milioane de lei • Banii au fost platiti de statul roman sub forma de supracompensare pe langa cei aproape 30 milioane lei incasati de compania franceza pentru energia electrica vanduta in sistemul national • In urma verificarilor facute de specialistii ANRE, s-a descoperit ca Veolia a primit cu o patrime mai multi bani fata de cat ar fi trebuit in mod normal in cazul CET-urilor • La nivelul Iasului, se cere urgent verificata str ...