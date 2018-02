Au inceput asfaltarile la Turda. VIDEO

Asfaltari Turda

Dupa cum era preconizat, in Turda au inceputl deja lucrarile de asfaltare si modernizare a drumurilor din oras, prima zona care va beneficia de astfel de lucrari fiind parcari in zona scolii Ioan Opris pe str. Aviatorilor nr A10-nrA11.

”Am inceput lucrarile de asfaltare! Oficial, deschidem santierele si incepem modernizarea orasului.

Sunt in curs de executare lucrari de modernizare la carosabil, trotuar, si asigurarea scurgerii apelor pe str. Gheorghe Sincai. Au demarat lucrarile de modernizare - accese garaje, platforma parcari in zona scolii Ioan Opris pe str. Aviatorilor nr A10-nrA11. In functie de conditiile meteo vom demara lucrarile de modernizare (carosabil, trotuare, accese blocuri si parcari) si pe strazile Amurgului, Manzariei si Toamnei.

Acestea sunt lucrari efectuate cu bani de la bugetul local. In paralel pregatim licitatiile pentru lucrarile finantate prin PNDL si cu bani de la Uniunea Europeana.”, arata primarul Turzii, Cristian Matei.

