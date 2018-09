Au inceput audierile in dosarul favorizarii lui Borcea in inchisoare: A primit beneficii cat pentru 300 de detinuti

Directia Nationala Anticoruptie (DNA) a inceput audierile in dosarul275/P/2018 constituit in urma denuntului referitor la posibile fapte de coruptie in legatura cu favorizarea lui Cristian Borcea, prin acordarea in mod ilegal a unor recompense, anunta Federatia Sindicatelor din Administratia Nationala a Penitenciarelor (FSANP).