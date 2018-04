Au intrat in ferma lui Michael Jackson parasita acum 15 ani si nimic nu ii putea pregati pentru ce avea sa urmeze! Ce au putut gasi in Neverland, s-au cutremurat:

In timp ce Michael Jackson este considerat unul dintre cei mai mari interpreti si artisti din istoria omenirii, mai ales ca el a fost regele Popului, povestea lui nu putea sa existe fara capitolele sale intunecate.

O serie de controverse, inclusiv o serie de acuzatii grave, au murdarit ceea ce altfel ar fi fost o cariera lunga si foarte influenta.

In timp ce anumiti indivizi ar putea avea propriile opinii despre ce a facut si nu a facut Jackson, ramane faptul ca a fost iubit de milioane si milioane. Chiar si cei care nu erau fanii sunt interesati de viata misterioasa care merita explorata.

Recent, un grup de patru persoane s-a infiltrat in ferma Neverland in cautarea unor raspunsuri la unele dintre intrebarile care l-au afectat de-a lungul carierei sale. Ceea ce au gasit acolo, totusi, a fost ceva pentru care nu erau pregatiti.

Ferma Neverland a fost o data mandria si bucuria lui Michael Jackson. Era un loc de vis, unde putea sa-si descopere toate fanteziile de care nu a avut parte cand era copil. La urma urmei, el nu a avut o copilarie la fel ca alti copii si a fost trimis sa cante de catre familia sa de la varsta de cinci ani.

Dupa ce a fost perchezitionat de anchetatori in 2003 ca urmare a unei serii de acuzatii in legatura cu copiii care ii calcau pragul, Jackson si-a abandonat imperiul pana la moartea sa in 2009. Ferma a ramas pustie, fara ca cineva sa vrea sa o cumpere.

Acesta este motivul pentru care un grup de prieteni a decis ca ar trebui sa arunce o privire in interior si au intrat prin efractie. In timp ce aceasta actiune ar fi putut fi discutabila (cu siguranta in ceea ce priveste legalitatea), fotografiile pe care le-au facut sunt de-a dreptul fascinante.

O mare parte din constatarile lor au ajuns sa fie exact ceea ce v-ati astepta, considerand reputatia lui Jackson. Chiar daca nu era vinovat de acuzatiile aduse impotriva lui, nu era nici un secret ca el ii iubea foarte mult copiii si ca ii plaacea sa ii aiba in jurul sau.

Neverland a fost, de asemenea, odata gazda unei mari varietati de animale exotice, insa toate instalatiile au fost abandonate de mult timp. La urma urmei, odata ce complexul a ramas pustiu, nu a mai ramas nimeni sa aiba grija de animale.

Iata ce au mai putut gasi in interior prietenii curiosi si ce fotografii memorabile au realizat:

