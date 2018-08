Au mai fost barbati care au ajuns de urgenta la spital cu diverse obiecte in anus, dar de asa ceva nu s-a mai auzit! Medicii au incremenit cand au aflat povestea acestor ieseni

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); • Daca ai ales sa urmezi un astfel de "tratament" faci o mare greseala • Medicii ieseni trag un important semnal de alarma si vorbesc despre riscurile la care se supun persoanele care fac acest lucru • Minunile promise se pot transforma imediat in probleme grave de sanatate • De multe ori, pacientii nu se consulta cu un specialist inainte de a face acest lucru • Se asteapta ca totul sa fie perfect intr-un timp foarte scurt • De-a lungul timpului, la spitalele din Iasi au ajuns pacienti in stare grava din aceasta cauza Cu siguranta, aproape toti cei care navigheaza pe internet s-au intalnit macar o data cu celebrele reclame la diverse pastile sau geluri minune, care pot transforma totul in p ...