Au mai incercat si altii sa scape ca Dragnea: Cum au cazut exceptiile lui Relu Fenechiu si Dan Pasat

Exceptia ridicata de Liviu Dragnea, care cere desfiintarea sentintei de condamnare la 3 ani si 6 luni pentru instigare la abuz in serviciu, deoarece ar fi fost condamnat de un complet de 3 judecatori obisnuit, si nu de un complet specializat in fapte de coruptie, a fost respinsa definitiv de magistrati in alte doua dosare mediatizate, care ii vizau pe fostul ministru Relu Fenechiu si fostul deputat Dan Pasat.