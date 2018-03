Au ramas blocati cand cainele credincios al familiei a infipt coltii in fetita lor si a aruncat-o in perete. Cand si-au dat seama ce s-a intamplat de fapt, le-au dat lacrimile

Micuta avea doar 17 luni cand s-a petrecut incidentul neasteptat.

Recent, un caine din rasa doberman a devenit erou dupa ce a salvat intr-un mod neasteptat viata mezinului familiei, o fetita de doar un an si jumatate. Cainele si-a infipt dintii in fetita si a aruncat-o violent intr-o parte. Nu a fost efectul unui instinct criminal latent, ci animalul a observat un sarpe veninos in apropierea copilului.

Micuta Charlotte Svilicic se afla in gradina familiei cand Khan, cainele familiei, a inceput sa devina agresiv. A impins-o pe fetita, dar aceasta nu se clintea, asa ca doberman-ul a apucat-o cu dintii de scutec si a aruncat-o cat mai departe.

La inceput, mama a fost socata dar, cand a vazut cainele intrand in casa schiopatand, a inteles ce s-a intamplat. Acesta i-a salvat viata fetitei, insa a fost muscat de sarpele veninos si s-a prabusit imediat pe podea.

Din fericire, Khan a primit antidotul in timp util si a supravietuit. Surprinzator este faptul ca el se afla de doar 4 zile alaturi de familia lui Charlotte, dupa ce a fost salvat din mainile fostului proprietar, care la infometat si batut.

