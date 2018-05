Audieri cu Scantei: Zeci de lideri ai PNL, chemati sa dea explicatii la Parchet

Potrivit ziaruldeiasi.ro, în jur de 20 de membri importanţi ai PNL Iaşi au fost citaţi de Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a României pentru a fi audiaţi, în calitate de martor, într-un dosar penal. Au primit citaţii mai mulţi politicieni care au fost pre­zenţi la o şedinţă a Biroului Politic Judeţean (BPJ) din octombrie 2016, şedinţă în care s-ar fi discutat şi despre înscrierea în partid a Iuliei Scântei. Aceasta devenea senator în acel an. Dragomir Tomaşeschi, fost copreşedinte al PNL pe municipiul Iaşi, susţine că Scântei ar fi ajuns senator fără a fi şi membru de partid, încălcându-se, astfel, normele legale şi statutare ale partidului.

Dosarul 23/P/2017 a fost deschis urmare a plângerii depuse de acelaşi Tomaşeschi, fiind soluţionat, în primă fază, pe 30 ianuarie 2017, cu clasare. Cauza a fost redeschisă după ce procurorul superior ierarhic a considerat că e nevoie de investigaţii suplimentare, printre acestea numărându-se şi audierea mai multor membri ai PNL Iaşi.

În plângere se menţionează că Scântei ar fi fost validată de către Biroul Politic Naţional al PNL pentru a deschide lista de candidaţi la Senat deşi, la acel moment, nu ar fi avut calitatea de membru de partid. De asemenea, procurorii investighează şi modul în care BPJ Iaşi a validat înscrierea Iuliei Scântei în partid. Într-o plângere distinctă, formulată tot de Dragomir Tomaşeschi, însă conexată dosarului menţionat, se arată că decizia de validare a dobândirii calităţii de membru de către actualul senator „nu s-a discutat şi nu s-a votat“ în şedinţa BPJ a PNL Iaşi ce a avut loc a doua zi după ce Scântei fusese indicată candidat de la centru. De asemenea, Biroul Local Municipal nu ar fi discutat în prealabil despre adeziunea actualului senator.

Iulia Scântei a precizat că a fost audiată în calitate de martor în acest dosar încă de anul trecut. Din punctul său de vedere, întreaga procedură a fost respectată, nefiind comise niciun fel de fapte de fals. Scântei a menţionat că nu a participat la şedinţa BPJ în care s-a discutat înscrierea sa în partid şi că nu şi-a pus problema niciodată „că partidul care a invitat-o să candideze nu a făcut-o membru“. „Eu când am acceptat să candidez nu am acceptat să candidez ca independent, ci am avut reprezentarea logică că partidul care mă invită să candidez mă face şi membru de partid. Am candidat cu convingerea fermă că am candidat în calitate de membru de partid şi astăzi rămân cu aceeaşi convingere“, a spus Scântei, potrivit sursei citate.

