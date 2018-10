Audieri in cadrul comisiei SPP! Care vor fi urmatorii oameni chemati

pahontu google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Presedintele Comisiei parlamentare de ancheta a SPP, Daniel Butunoi, a anuntat, marti, ca vicepremierul Paul Stanescu va fi audiat din nou in cadrul comisiei. De asemenea, si directorul SPP, Lucian Pahontu, va fi audiat in perioada urmatoare. „De la ultima noastra intalnire Comisia a mai desfasurat trei sedinte de audieri, care s-au canalizat in mod special pe aflarea adevarului si indeplinirea obiectivului stabilit. Acum doua saptamani l-am audiat pe prim -djunctul directorului SPP, pe domnul general Balasa. Am avut si a doua zi o intalnire cu caracter confidential in care am audiat trei cadre active ale SPP si astazi l-am audiat pe domnul Dumitru Voroneanu, seful sectiunii de protectie interna din cad ...