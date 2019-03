Audieri in dosarul Liviu Dragnea: Am crezut ca cele doua angajate erau susținute de conducerea partidului. Imi era teama/ Liderul PSD, absent de la proces

Mai multi martori si inculpati sunt audiati, luni, in dosarul in care este judecat liderul PSD. Liviu Dragnea s-ar fi numarat printre cei care urmau sa dea declaratii, insa liderul PSD nu s-a prezentat la proces din cauza unor probleme de sanatate.

Pana la momentul transmiterii stirii, au fost audiate doua persoane, fiind vorba despre doi martori, un fost angajat al DGASPC Teleorman, si seful directiei de resurse umane, Dumitru Jenica. Aceasta din urma declarat ca banuia ca toata lumea stia ca cele doua angajate, Anisa Stoica si Adriana Botorogeanu, nu veneau la DGASPC pentru ca lucrau la sediul PSD. Femeia spune ca se temea, ca toti ceilalti, ca isi va pierde locul de munca daca va reclama situatia celor doua, mentionand ca a crezut ca este sustinuta de conducerea partidului.

"Am fost numita sef de serviciu în 2007 și i-am adus la cunistina d-nei Floarea Alesu ca cele doua nu vin la serviciu. Lucram din 2002 în aceasta instituție. Floarea Alesu nu mi-a dat senzația ca nu ar cunoaște problema. Mi-a zis ca se cunoaște aceasta situație și la Consiliul Judetean Teleorman și ca nu este treaba mea. (..) Nu pot sa relatez nicio împrejurare în care sa fi luat cunoștința nemijlocit de faptul ca Șefu Olguta cunoștea situatia celor doua, însă afirm ca împrejurarea ca acestea nu veneau la serviciu era cunoscuta de aproape 90 la suta din salariații instituției. Afirmația anterioara e o bănuială a mea pentru ca foarte mulți colegi erau din PSD și le cunoșteau pe cele doua salariate. Se știa ca cele doua lucrau la sediul PSD și din cauza aceasta nimeni nu raporta. Toată lumea considera ca domnul președinte Dragnea știe de situație și probabil ca era dispoziția dumnealui ca cele doua sa lucreze acolo. Odată pe an se punea în discuție organigrama instituție, prilej cu care FLoarea Alesu a afirmat ca a vorbit cu dl președinte și ca acesta a afirmat ca are cunoștința despre aceasta situație fără a îmi da alta explicație. Eu nu cunosc dacă într-adevăr a discutat cu președintele CJ", a declarat martorul.

Intrebata de ce nu era reclamata situatia celor doua, Dumitru Jenica a raspuns: "Am presupus că nu comentau de frica, nu de dragul celor două. Le era frica sa nu își piardă locul de munca. Mie nu mi s-a plâns nimeni, dar și mie personal îmi era frica că aș putea să îmi pierd locul de munca dacă începe să comentez sau sa fac plângeri referitor la cele două angajate.

Faptul că ele lucrau la partid m-a determinat să cred că ele erau susținute de partidul respectiv, de conducerea partidului. Îmi era teama. Oricui i se poate găsi un nod in papura și putea fi dat afara".

In prima instanta, Liviu Dragnea a fost condamnat la 3 ani si 6 luni de inchisoare cu executare. In faza de apel, dosarul a fost amanat de mai multe ori din cauza situatiei privind completurile de 5 judecatori. Unul dintre judecatorii care fac parte din actualul complet de judecata se va pensiona începând cu luna iunie, iar daca procesul nu se va finaliza pana atunci, apelul ar putea fi reluat de la inceput, pentru ca noul judecator sa cunoasca dosarul.

Liderul PSD este acuzat de instigare la abuz in serviciu si de instigare la fals, procurorii considerând ca l-a determinat pe directorul DGASPC Teleorman sa mentina in functie doua persoane care, in realitate, isi desfasurau activitatea la sediul PSD Teleorman.