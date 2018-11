AUDIO - Stenograme INCENDIARE cu Adrian Țuțuianu: CUTREMUR in PSD, inainte de Comitetul Executiv

Cu doar câteva ore înaintea ședinței Comitetului Executiv, în care se va discuta inclusiv despre excluderi, în presă au apărut noi stenograme de la Dâmbovița, cu Adrian Țuțuianu. În aceste stenograme, Țuțuianu susține că se așteaptă ca Liviu Dragnea să fie condamnat, dar și ca planul lui Klaus Iohannis să reușească, iar România să aibă alt Guvern de la 1 ianuarie.

”Percepția publică este aia că Omul (n.n.Liviu Dragnea) are niște probleme și tot ceea ce faceți voi cu Justiția este pentru a-l salva pe el. Asta este percepția, iar opinia publică judecă după percepții. O temă care mă îngrijorează pe mine este următoarea: CE SE ÎNTÂMPLĂ DACĂ ÎL FAC (N.N. PE LIVIU DRAGNEA) AȘA CUM L-AU FĂCUT PE (N.N. ADRIAN) NĂSTASE. Ați văzut că-i dădeau termen la două săptămâni. La Năstase erau o mie de martori, la ăștia (n.n. procesul lui Liviu Dragnea) reaudiază tot, nu sunt alte documente (n.n. noi) și îl poate face când ți-e lumea mai dragă! Te trezești că în luna martie, anul viitor, că-i menține condamnare cu o zi. Nu de trei (n.n. ani) și șapte luni, (ci) de o zi. Pentru că fiind recidivă trebuie să execute doi ani plus o zi. Nu există nicăieri în lume ca un premier să fie condamnat. Dasta am spus noi că e cazul (n.n. ca Liviu Dragnea) să facă un pas în spate, în lateral (…) pentru că noi vom culege impactul, nu vă puteți închipui ce va fi în toată presa internă și externă.”, spune Adrian Țuțuianu, conform stenogramelor obținute de jurnaliștii EvZ.

Țuțuianu susține că este posibilă schimbarea Guvernului, dar tot cu unul al PSD.

”Cu excepția celor care sunt astăzi la Cotroceni și în servicii, care vor face ca de la 1 ianuarie noi să nu o avem prim-ministru pe Viorica Dăncilă. Al doilea: De ce ar dori PNL să fie la guvernare? România are o situație grea. (…)”, mai spus liderul PSD Dâmbovița.

Adrian Țuțuianu consideră că a fost mazilit de la Ministerul Apărării pentru că începuse să aibă imagine prea bună.

”Dacă nu erați voi acuma, aici. Eu am plecat degeaba (n.n. de la Ministerul Apărării). Ce am spus eu în comunicatul ăla era corect. Exprima (sic) tot: dacă nu ai alocare bugetară… Îmi aduc aminte de TÂMPITUL DE TUDOSE (n.n. Mihai Tudose, fostul prim-ministru) care a semnat vineri (?) acuma, care-mi spune că ce nu aveam bani de la Bobiță (n.n. - Bogdan Stan, fost șef ANAF), trebuia să dea la Sănătate. Voi știți foarte bine că nu poți să iei banii de la investiții și să-i dai pe salarii. Demisia mea i-a obligat să facă rectificare bugetară la trei zile, că nu erau bani nici la Armată, nici la Interne, nici la alte ministere pentru salarii, nu vorbim de investiții.

Unu, începusem să am imagine foarte bună. Și mai multe persoane mi-au spus și acum, dar mi-au spus și atunci că de câte ori apăream la televizor zicea: Bă, iar este ăsta la televizor. Nu mai ai loc de el la televizor!”, a mai spus Țuțuianu.