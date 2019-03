Augustin Hagiu: Avem angajamentul ca in prima sedinta a Guvernului de saptamana viitoare ordonanta ce elimina pirateria va pleca spre Monitor

Avem angajamentul concret că în prima şedinţă a Guvernului de săptămâna viitoare ordonanţa care elimină sintagma "în mod repetat" şi care prelungeşte programul interjudeţean, respectiv trece la Autoritatea Rutieră Română componenta de rent-a-car din sectorul nostru de activitate, va pleca spre Monitorul Oficial, a declarat, miercuri, preşedintele Federaţiei Operatorilor Români de Transport (FORT), Augustin Hagiu, scrie Agerpres.

Potrivit acestuia, obiectivul transportatorilor care au protestat miercuri în Piaţa Victoriei este acela de a se finaliza etapa legislativă de promovare a celor două ordonanţe care vor avea ca efect eliminarea transportului ilicit ce se desfăşoară în ţară, la nivel judeţean, în taximetrie şi în afara graniţelor României de către transportatori neautorizaţi."Aşadar, primul punct pe lista noastră de solicitări este cel legat de eliminarea sintagmei 'în mod repetat', iar celelalte puncte vizează în primul rând prelungirea programelor judeţene şi interjudeţene de transport pentru că, din păcate, legiuitorul - Parlamentul - a greşit, dublând greşeala domnului Şova (fostul ministru al Transporturilor Lucian Şova - n. r.) şi a adus atât transportul judeţean de pasageri, cât şi interjudeţean, bineînţeles vorbim de transportul rutier, în situaţia de a nu avea altă cale de ieşire decât o prelungire de programe, pentru că altfel suntem în blocaj. Trei Curţi de apel au suspendat minunea de ordin a domnului ministru Şova şi l-au îngropat definitiv. Urmează evident judecata pe fond, dar suntem convinşi că vom avea câştig de cauză. Totodată, cel de-al treilea punct solicitat de colegii din taximetrie şi rent-a-car este trecerea rent-a-car-ului sub tutela Autorităţii Rutiere Române, adică în grădina Ministerului Transporturilor. Avem în sfârşit un ministru preocupat de soarta noastră - şi asta am constatat în ultimele două săptămâni. Am avut cel puţin şase întâlniri cu el, şi-a asumat aceste puncte pe care noi le-am solicitat, astăzi dimineaţă ne-am văzut din nou cu dânsul, cu ministrul Dezvoltării, şi-a anulat programul domnul Cuc pentru a veni la Guvern. La ora 11:00 intrăm să vedem ultima formă a celor două acte normative să ne asigurăm că lucrurile sunt pe calea cea dreaptă. Avem angajamentul concret că în prima şedinţă a Guvernului de săptămâna viitoare prima ordonanţă va pleca spre Monitorul Oficial, cea care elimină sintagma şi care prelungeşte programul interjudeţean, respectiv trece la ARR, componenta de rent-a-car din sectorul nostru de activitate", a explicat Hagiu.Liderul FORT şi-a exprimat încrederea că transportatorii vor pleca din Piaţa Victoriei cu problema rezolvată."Am vrut să vedem un prim pas şi am solicitat eliminarea calendarului atribuirii programului interjudeţean, ceea ce s-a întâmplat exact la ora 10:00, aşa cum am stabilit, de pe pagina de internet a Autorităţii Rutiere Române. Este clar că suntem pe drumul cel bun şi este clar că vom pleca de aici cu problema rezolvată, urmând să vedem exact forma finală a actelor normative şi să ne asigurăm că lucrurile sunt cum trebuie", a susţinut acesta.

El a subliniat că transportatorii se opun absolut oricărei activităţi care nu este reglementată sau oricărei activităţi care se desfăşoară fără a avea autorizare, licenţă etc.



"Sperăm ca cele două ordonanţe să îşi producă efectele cât mai repede, astfel încât noi să ne vedem de treabă, să producem bani să plătim taxe şi impozite şi concurenţa neloială să dispară. Ne interesează ca factorul politic - şi mă refer aici la transportul judeţean - să înţeleagă diferenţa între transportul public şi serviciul public. În Parlament s-a făcut o mare greşeală în urmă cu 4 luni - nici nu au ascultat, am fost acolo, le-am explicat ce au de făcut. Au interpretat greşit prevederile Regulamentului 1370 privind serviciile publice de transport şi au dat o lege prin care consiliile judeţene ar trebui astăzi să aibă deja bugetele pregătite pentru a compensa ceea ce acoperă deja transportatorii fără niciun fel de compensaţie. Şi-au dat seama şi de această greşeală şi tocmai de aceea vrem să vedem forma ordonanţei care vizează şi prelungirea programelor judeţene, pentru că în rândul celor prezenţi astăzi aici se află 90% din operatorii de transport judeţean", a adăugat Augustin Hagiu.



Preşedintele FORT a mai spus că la protest au fost prezenţi transportatori din toată ţara, din transportul judeţean de pasageri, din transportul interjudeţean de pasageri şi din taximetrie. Ca număr, peste 1.000 de vehicule comerciale au fost la protest, fiind cea mai mare manifestare de acest gen pe care FORT a organizat-o.



Taxiuri, autocare şi autobuze din aproape toate judeţele au blocat miercuri cea mai mare parte din Piaţa Victoriei, în protestul organizat de Federaţia Operatorilor Români de Transport. Manifestanţii au strigat "Jos evaziunea fiscală" şi "Jos pirateria" şi au afişat mesaje precum: "Stop transportului ilegal", "Stop pirateriei", "Dorim doar eliminarea sintagmei 'în mod repetat' din Legea 38/2003".



Transportatorii au reclamat întârzierea emiterii ordonanţelor de urgenţă promise de Guvern în domeniul transporturilor de pasageri. Potrivit FORT, în ultimele două săptămâni, ordonanţele de urgenţă au fost blocate pe "circuitul de avizare" din Guvern.